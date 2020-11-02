МОЗ готує постанову щодо розгортання госпіталю у Палаці спорту в Києві

Міністерство охорони здоров’я готує постанову щодо розгортання мобільного шпиталю у Палаці спорту у Києві.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Вже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП Медичні закупівлі, щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту, – сказав Ляшко.

Окрім того він зазначив, що готується переформатування деяких багатопрофільних лікарень повністю під надання допомоги хворим з коронавірусом, а всі інші хворі із соматичними хворобами будуть направлятись в інститути Академії медичних наук.

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За словами Ляшка, шпиталі мають бути розгорнуті у пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови. Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуватимуться ліжка так, щоб була велика блокова система. А також буде можливість підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу.

Також він зазначив, що проблема полягає не стільки в забезпеченні обладнанням, скільки в забезпеченні медичними кадрами.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 листопада в Україні виявили 6 754 нових випадків коронавірусу.

За час пандемії померли 7 375 українців, а за день – 69 пацієнтів. Водночас 163 768 осіб одужали, зокрема 2 327 – за останню добу.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 817, у Києві – 507, а також у Львівській – 464 та Чернівецькій – 418.