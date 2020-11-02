Голова Івано-Франківської ОДА захворів на коронавірус

Очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів захворів на коронавірус.
– Дійшла черга і до мене – отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту і дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові! – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Віталій Федорів лікується вдома під контролем сімейного лікаря, стан його задовільний.
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Лише за минулу добу, 1 листопада, на Івано-Франківщині 376 осіб захворіли на Covid-19.
Загалом в області зареєстровано 21 169 випадків коронавірусу.
Карантинне зонування в Україні
З понеділка, 2 листопада, в Україні оновили карантинне зонування, яке буде дійсним наступні 14 днів.
До червоної зони потрапили місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області.
У помаранчевій зоні опинилися міста Болехів, Бурштин, Калуш, Коломия та Яремче, а також більшість районів Івано-Франківщини.