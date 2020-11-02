Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 1 листопада у Києві зафіксували 507 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 38 745 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 787 людей, за останню добу – 9 українців. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканців Києва, за добу – 12 осіб.
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Захворіли:
- 267 жінок віком від 18 до 83 років
- 88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв
- 25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Зокрема за добу коронавірус виявили у 16 медиків.
Госпіталізація знадобилася 38 пацієнтам.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.