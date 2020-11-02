Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 1 листопада у Києві зафіксували 507 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 38 745 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 787 людей, за останню добу – 9 українців. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканців Києва, за добу – 12 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

267 жінок віком від 18 до 83 років

88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв

25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Зокрема за добу коронавірус виявили у 16 медиків.

Госпіталізація знадобилася 38 пацієнтам.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: