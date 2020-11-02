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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: за добу виявили 507 нових випадків Covid-19 (Оновлюється)

Станом на 1 листопада у Києві зафіксували 507 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 38 745 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 787 людей, за останню добу – 9 українців. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканців Києва, за добу – 12 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 267 жінок віком від 18 до 83 років
  • 88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв
  • 25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Зокрема за добу коронавірус виявили у 16 медиків.

Госпіталізація знадобилася 38 пацієнтам.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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