Лікарні Ужгорода на 100% заповнені хворими на Covid-19

В лікарнях Ужгорода заповнені всі ліжкомісця для хворих на коронавірус. Місцевих мешканців доводиться госпіталізовувати до медичних закладів інших районів.
У такій ситуації звинувачують міську владу міста. Напередодні Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наказала місту збільшити кількість місць до 30%, а згодом до 50%.
Крім того, за розпорядженням міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в одному з медичних закладів Ужгорода мали створили шпиталь для хворих на коронавірус.
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– Міська влада проігнорувала всі ці рішення, через це місто увійшло до червоної зони карантину, – повідомляють у Закарпатській обласній державній адміністрації.
Заповненість ліжок для хворих на коронавірус
Станом на 1 листопада кількість госпіталізованих хворих до лікарень зросла на 3,5 тис. Максимальна кількість ліжкомісць, яку можуть надати медичні заклади – 52 тис.
Якщо кількість хворих і надалі зростатиме, медики за алгоритмом обиратимуть пацієнтів, яким зможуть надати допомогу.