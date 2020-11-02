Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місцева влада намагається стримати ситуації щодо коронавірусу та не допустити впровадження суворого карантину у місті.

За його словами, наразі ситуація складна. Щодня кількість госпіталізованих зростає.

– Все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні у багатьох країнах Європи. Локдаун уже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії у низці регіонів – теж суворий карантин. Готується до локдауну і Велика Британія. Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину, – підкреслив мер столиці.

Окрім того він зазначив, що міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо Кабмін запровадить суворий карантин.

Читайте: Як працюватиме метро та інший транспорт, якщо Київ потрапить до червоної зони

За словами Кличка, локдаун у Києві буде крайнім заходом щодо стримування розповсюдження коронавірусу. Адже через такі заходи бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 млрд грн.

Також він наголосив, щоб громадяни користувались громадським транспортом тільки за крайної потреби та у разі можливості працювали з дому.

– Користуйтеся громадським транспортом тільки у разі реальної потреби – коли їдете на роботу, навчання чи у справах. Не йдіть у місця великого скупчення людей. Дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть маски, – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус у Києві

За останню добу у Києві зафіксували 507 нових випадків коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя 787 людей, за останню добу – 9 українців. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканців Києва, за добу – 12 осіб.

Найбільше випадків виявлено у Деснянському районі – 6 176, Дарницькому – 5 415, Дніпровському – 5 073 та Оболонському – 4 300.