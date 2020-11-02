2 листопада запрацював всеукраїнський цілодобовий контакт-центр МОЗ з протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов.

– Кожен українець, у якого виникають питання щодо Covid-19, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться, – наголосив міністр.

Дзвінки безкоштовні – 0 800 60 20 19.

За його словами, у кол-центрі працює 150 операторів, які відповідатимуть на усі запитання.

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Степанов також уточнив алгоритм дій: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, яку він не може надати миттєво, людині, у якої виникли певні питання чи проблеми, пізніше зателефонують.

Коронавірус в Україні 2 листопада

За останню добу 6 754 українці захворіли на Covid-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 2 листопада становить 402 194.

Померли з них 7 375 українців (69 – за день), а одужали 163 768 пацієнтів (2 327 – за останню добу).