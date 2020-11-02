Після протестів КСУ замовив ґрати на двері та вікна на майже 50 тис. грн

Конституційний Суд України після протестів 30 жовтня замовив нові ґрати на двері та вікна.

На закупівлю захисних ґрат було витрачено 48,7 тис. гривень.

Дані було оприлюднено одразу після завершення акції протесту під стінами Конституційного суду.

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Зазначається, що проведення закупівлі відбувалося без використання електронної системи, оскільки вартість угоди менша за 50 тис. гривень.

Протести під КСУ

Вранці 30 жовтня розпочалася акція протесту під стінами КСУ, учасники якої прийшли висловити незгоду з останніми рішеннями суддів.

Зокрема, йдеться про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та закриття доступу до електронних декларацій чиновників та політиків.

Мітингувальники вигукували гасла та кидали на територію суду димові шашки, шини та презервативи.

Джерело: Prozzoro