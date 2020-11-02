У Голосіївському районі Києва поліцейські провели обшук у розважальному закладі та зафіксували роботу в нічний час.

Заклад на вулиці Велика Васильківська працював і приймав клієнтів о 22.30, порушуючи заборону на їхню діяльність після 22-ї години.

Під час обшуку поліція вилучила документи , чеки та записи з камер, які підтверджують роботу вночі.

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Ба більше, на посадову особу цього закладу раніше вже складали адмінпротокол.

За фактом порушення відкрито справу за статтею про порушення правил щодо карантину людей.

Закладам громадського харчування в Києві дозволено працювати після 22.00, однак це не стосується нічних клубів та розважальних закладів.