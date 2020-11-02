6 754 нових випадки інфікування за добу. Станом на 2 листопада коронавірус в Україні підтвердили вже у 402 194 людей.

З них за час пандемії померли 7 375 українців, а за день – 69 пацієнтів.

Водночас 163 768 українців одужали, зокрема 2 327 – за останню добу.

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За даними МОЗ, серед нових хворих – 271 дитина та 255 медиків. За день госпіталізовано 801 пацієнта.

Лабораторії провели за день 36 587 тестувань, а загалом уже 3 344 211.

Найбільше нових випадків у Харківській області (817), у Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418).

Ситуація у регіонах:

м. Kиїв – 38 745 випадків

Вінницька область – 10 789 випадків

Волинська область – 13 983 випадки

Дніпропетровська область – 15 411 випадків

Донецька область – 11 235 випадків

Житомирська область – 15 363 випадки

Закарпатська область – 14 911 випадків

Запорізька область – 10 370 випадків

Івано-Франківська область – 21 169 випадків

Київська область – 17 175 випадків

Кіровоградська область – 2 656 випадків

Луганська область – 3 760 випадків

Львівська область – 30 700 випадків

Миколаївська область – 8 495 випадків

Одеська область – 25 325 випадків

Полтавська область – 9 852 випадки

Рівненська область – 19 573 випадки

Сумська область – 12 071 випадок

Тернопільська область – 20 963 випадки

Харківська область – 37 997 випадків

Херсонська область – 4 270 випадків

Хмельницька область – 16 422 випадки

Черкаська область – 9 422 випадки

Чернівецька область – 22 485 випадків

Чернігівська область – 9 052 випадки.

Коронавірус в Україні 1 листопада

Станом на 1 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 395 440 людей, зокрема 7 959 – за останню добу.

Померли за час пандемії 7 306 українців, 110 летальних випадків – за день.

Одужав уже 161 441 пацієнт, а за вчора – 2 513 людей.