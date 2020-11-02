6 754 нових випадки інфікування за добу. Станом на 2 листопада коронавірус в Україні підтвердили вже у 402 194 людей.
З них за час пандемії померли 7 375 українців, а за день – 69 пацієнтів.
Водночас 163 768 українців одужали, зокрема 2 327 – за останню добу.
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За даними МОЗ, серед нових хворих – 271 дитина та 255 медиків. За день госпіталізовано 801 пацієнта.
Лабораторії провели за день 36 587 тестувань, а загалом уже 3 344 211.
Найбільше нових випадків у Харківській області (817), у Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418).
Ситуація у регіонах:
- м. Kиїв – 38 745 випадків
- Вінницька область – 10 789 випадків
- Волинська область – 13 983 випадки
- Дніпропетровська область – 15 411 випадків
- Донецька область – 11 235 випадків
- Житомирська область – 15 363 випадки
- Закарпатська область – 14 911 випадків
- Запорізька область – 10 370 випадків
- Івано-Франківська область – 21 169 випадків
- Київська область – 17 175 випадків
- Кіровоградська область – 2 656 випадків
- Луганська область – 3 760 випадків
- Львівська область – 30 700 випадків
- Миколаївська область – 8 495 випадків
- Одеська область – 25 325 випадків
- Полтавська область – 9 852 випадки
- Рівненська область – 19 573 випадки
- Сумська область – 12 071 випадок
- Тернопільська область – 20 963 випадки
- Харківська область – 37 997 випадків
- Херсонська область – 4 270 випадків
- Хмельницька область – 16 422 випадки
- Черкаська область – 9 422 випадки
- Чернівецька область – 22 485 випадків
- Чернігівська область – 9 052 випадки.
Коронавірус в Україні 1 листопада
Станом на 1 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 395 440 людей, зокрема 7 959 – за останню добу.
Померли за час пандемії 7 306 українців, 110 летальних випадків – за день.
Одужав уже 161 441 пацієнт, а за вчора – 2 513 людей.