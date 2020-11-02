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Факти / Інфографіка

Понад 400 тис. інфікованих: в Україні на Covid-19 захворіли ще 6 754 людини

6 754 нових випадки інфікування за добу. Станом на 2 листопада коронавірус в Україні підтвердили вже у 402 194 людей.

З них за час пандемії померли 7 375 українців, а за день – 69 пацієнтів.

Водночас 163 768 українців одужали, зокрема 2 327 – за останню добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За даними МОЗ, серед нових хворих – 271 дитина та 255 медиків. За день госпіталізовано 801 пацієнта.

Лабораторії провели за день 36 587 тестувань, а загалом уже 3 344 211.

Найбільше нових випадків у Харківській області (817), у Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418).

Ситуація у регіонах:

  • м. Kиїв – 38 745 випадків
  • Вінницька область – 10 789 випадків
  • Волинська область – 13 983 випадки
  • Дніпропетровська область – 15 411 випадків
  • Донецька область – 11 235 випадків
  • Житомирська область – 15 363 випадки
  • Закарпатська область – 14 911 випадків
  • Запорізька область – 10 370 випадків
  • Івано-Франківська область – 21 169 випадків
  • Київська область – 17 175 випадків
  • Кіровоградська область – 2 656 випадків
  • Луганська область – 3 760 випадків
  • Львівська область – 30 700 випадків
  • Миколаївська область – 8 495 випадків
  • Одеська область – 25 325 випадків
  • Полтавська область – 9 852 випадки
  • Рівненська область – 19 573 випадки
  • Сумська область – 12 071 випадок
  • Тернопільська область – 20 963 випадки
  • Харківська область – 37 997 випадків
  • Херсонська область – 4 270 випадків
  • Хмельницька область – 16 422 випадки
  • Черкаська область – 9 422 випадки
  • Чернівецька область – 22 485 випадків
  • Чернігівська область – 9 052 випадки.

Карта і статистика коронавірусу в Україні 2 листопада

Коронавірус в Україні 1 листопада

Станом на 1 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 395 440 людей, зокрема 7 959 – за останню добу.

Померли за час пандемії 7 306 українців, 110 летальних випадків – за день.

Одужав уже 161 441 пацієнт, а за вчора – 2 513 людей.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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