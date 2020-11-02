Працюємо над розслідуванням обставин – Зеленський про втручання в роботу КСУ

В ефірі програми Свобода Слова на ICTV юрист Анна Маляр запитала у президента Володимира Зеленського, чи обговорювалася необхідність розслідувати можливе втручання в ухвалення рішення Конституційним судом.
Зокрема, втручання з боку країни-агресора та певних внутрішніх сил.
– Все, що можу сказати: так, на засіданні РНБО обговорювалася необхідність такого розслідування. Ми вже почали працювати у цьому напрямку, – заявив президент.
Читайте: Зеленський не відкидає розпуску Ради у разі політичного колапсу
Йдеться про рішення КСУ щодо невідповідності Конституції низки антикорупційних законів, що унеможливлює роботу електронних декларацій та покарання за недостовірну інформацію в них.
Конституційність законопроекту щодо КСУ
Президент Володимир Зеленський сказав, що коли йдеться про конституційність його законопроекту щодо розпуску КСУ, необхідно згадати втечу четвертого президента України Віктора Януковича.
Адже у цій ситуації також ухвалювали окреме рішення.