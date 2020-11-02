Конституційний суд не виніс рішення щодо закону про ринок землі – ЗМІ

Велика палата Конституційного Суду України не ухвалила рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

– Рішення за цим поданням не ухвалено, – повідомило джерело агентства Інтерфакс-Україна, додавши, що розгляд продовжиться на наступному засіданні, дата якого поки що не відома.

Розгляд справи про ринок землі

2 листопада розпочалося пленарне засідання Конституційного суду України. Судді розглядатимуть справу щодо ринку землі за поданням 46 депутатів.

До уваги мали взяти перші частини ст. 13 та ст. 14 Конституції України.

Референдум чи згортання реформи

Подання до Конституційного суду щодо ринку землі містить пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму.

За основу звернення до КСУ нардепи від Батьківщини та За майбутнє взяли дві статті Конституції, які стосуються правового статусу землі в Україні.

Головні тези статей – українська земля перебуває у власності українського народу, і вирішальне право розпоряджатися землею закріплене за громадянами України.