PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США закликають об’єднатися сторонам для розв’язання кризи навколо КСУ

Посольство США в Україні закликало усі сторони об’єднатися і знайти вихід з кризи, яка пов’язана з рішенням Конституційного суду України щодо скасування статті КК України про незаконне збагачення та позбавлення повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції..

 – З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об’єднатися в діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи.

Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна боротися з корупцією і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс, – йдеться в заяві посольства.

Читайте: Голосів вистачить: Верховна Рада розгляне законопроект про розпуск КСУ

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд скасував статті КК України про незаконне збагачення та позбавив повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції.

Згідно з рішенням, покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями було скасовано, а наступного дня перестав працювати Єдиний державний реєстр декларацій.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання РНБО невідкладно було скликано засідання Кабміну в Офісі президента. Уряд на своєму позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка