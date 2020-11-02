США закликають об’єднатися сторонам для розв’язання кризи навколо КСУ

Посольство США в Україні закликало усі сторони об’єднатися і знайти вихід з кризи, яка пов’язана з рішенням Конституційного суду України щодо скасування статті КК України про незаконне збагачення та позбавлення повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції..

– З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об’єднатися в діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи.

Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна боротися з корупцією і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс, – йдеться в заяві посольства.