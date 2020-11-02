США закликають об’єднатися сторонам для розв’язання кризи навколо КСУ

Посольство США в Україні закликало усі сторони об’єднатися і знайти вихід з кризи, яка пов’язана з рішенням Конституційного суду України щодо скасування статті КК України про незаконне збагачення та позбавлення повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції..
– З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об’єднатися в діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи.
Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна боротися з корупцією і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс, – йдеться в заяві посольства.
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Рішення КСУ
27 жовтня Конституційний суд скасував статті КК України про незаконне збагачення та позбавив повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції.
Згідно з рішенням, покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями було скасовано, а наступного дня перестав працювати Єдиний державний реєстр декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони.
За підсумками засідання РНБО невідкладно було скликано засідання Кабміну в Офісі президента. Уряд на своєму позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.
30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.