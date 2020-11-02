Карантин в Україні та світі – головні новини на 2 листопада 2020

Карантин в Україні та світі продовжується. Станом на 2 листопада 2020 на планеті виявлено 46,6 млн випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 листопада коронавірус в Україні підтвердили вже у 402 194 людей. За добу виявили ще 6 754 нових випадки інфікування.

Найбільше нових випадків у Харківській області (817), у Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418).

У Києві зафіксували 507 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці 38 745 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 787 людей, за останню добу – 9 українців. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканців Києва, за добу – 12 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місцева влада намагається стримати ситуації щодо коронавірусу та не допустити впровадження суворого карантину у місті.

Критична ситуація в Ужгорожі

В лікарнях Ужгорода заповнені всі ліжкомісця для хворих на коронавірус. Місцевих мешканців доводиться госпіталізовувати до медичних закладів інших районів.

У такій ситуації звинувачують міську владу міста. Напередодні Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наказала місту збільшити кількість місць до 30%, а згодом до 50%.

Крім того, за розпорядженням міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в одному з медичних закладів Ужгорода мали створили шпиталь для хворих на коронавірус.

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Нововведення від МОЗ

2 листопада запрацював всеукраїнський цілодобовий контакт-центр МОЗ з протидії поширенню коронавірусу. Дзвінки безкоштовні – 0 800 60 20 19.

Окрім цього, Міністерство охорони здоров’я готує постанову щодо розгортання мобільного шпиталю у Палаці спорту у Києві.

Роботу громадського транспорту в Києві можуть обмежити, а на міжобласне і міжрегіональне сполучення встановити заборону, якщо столиця справді потрапить в червону карантинну зону.

Карантин у світі

В Іспанії оголосили страйк співробітники похоронних бюро. Вони вимагають збільшити кількість робітників, адже смертність від Covid-19 зростає.

Тим часом Італія посилює карантин. Влада обмежила пересування між регіонами.

Також посилити карантин вирішила Швейцарія, зокрема місто Женева.

Третя хвиля коронавірусу

Французькі науковці повідомили, що виникнення третьої хвилі пандемії коронавірусу можливе наприкінці зими. Спад другої хвилі прогнозують на кінець цього року або на початок наступного.

Друга хвиля згасне, коли у країнах буде 5-8 тис. нових інфікувань.

Науковці зазначають, аби подолати вірус, необхідно виробити колективний імунітет.