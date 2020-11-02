Українського політичного в’язня Олександра Шумкова катують в одній з російських в’язниць. Про це напередодні повідомили його рідні.

У зв’язку з цим уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Тетяни Москальнової. Вона займає аналогічну посаду в Російській Федерації.

– Звертаюся до Тетяни Москальнової з проханням вжити термінових заходів. А саме – припинити катування над Шумковим, провести розслідування цієї справи та надати йому медичну допомогу.

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Також Денісова попросила міжнародних правозахисників звернути увагу на цю ситуацію. Вона хоче, аби вони в межах своїх повноважень посприяли особистій безпеці Олександра Шумкова.

А після закінчення терміну ув’язнення подбали про його безпечне повернення додому.

Ув’язнення Шумкова

Мешканця Херсону Олександра Шумкова затримали російські спецслужби у 2017 році. Наступного року його засудили до чотирьох років ув’язнення.

Причина – причетність до діяльності Правого сектора, який “підривав інтереси Росії”.

Фото: Свободу Олександру Шумкову – FreeShumkov