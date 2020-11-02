Узурпації влади не буде: Зеленський про законність розпуску КСУ

Президент України заявив, що його законопроект про розпуск Конституційного суду України не призведе до політичної кризи чи узурпації влади.

Про це Володимир Зеленський сказав у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Що стосується політичної кризи, то я цього не боюсь, бо я, як президент, захищав Україну. Щодо узурпації влади, то я раніше нікого з цих суддів не знав, не бачив та не спілкувався. Я говорив тільки з главою КСУ та нагадав йому про червоні лінії.

Зеленський додав, що поважає КСУ як інституцію, але у нього є багато запитань до доброчесності суддів.

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Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

У фракції Слуга народу ще не визначились, чи підтримувати законопроект Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного суду, оскільки тут існує правова колізія про втручання однієї гілки влади у діяльність іншої.

У той же час голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс альтернативний проект закону, який мають оприлюднити найближчим часом.