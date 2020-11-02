Місцеві вибори 2020: в Україні вже обрали понад 2 тисячі депутатів і 27 мерів

Станом на 12.00 2 листопада офіційно визнані обраними 2 402 депутати 108 місцевих рад та 133 сільських, селищних і міських голів.

До однієї районної ради обрано 22 депутати, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних – 549 депутатів та до 66 сільських – 1438 депутатів.

Детальний список обраних місцевих рад та список міських, селищних і сільських голів можна переглянути на сайті ЦВК.

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На всіх виборчих дільницях вже завершили рахувати голоси виборців, складати відповідні протоколи та передали їх разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

Водночас ще триває процес уточнення протоколів про підрахунок голосів.

Загалом у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів (майже 71,7 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані). До обласних ТВК передали 914 протоколів (майже 67 %).

Другий тур у Львові

Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів міського голови. За крісло мера Львова у другому турі будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка.

Обидва кандидати висловили готовність провести дебати перед другим туром голосування.