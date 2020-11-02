У 2020-2021 навчальному році зарахування іноземних студентів до українських ВНЗ продовжено двічі – до 15 грудня 2020-го та 15 квітня 2021-го. Причина – епідемічна ситуація у країні та карантинні обмеження.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Окрім того, іноземці можуть навчатися дистанційно, за винятком спеціальностей з охорони здоров’я.

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Відповідні зміни до порядку набору та навчання іноземців та осіб без громадянства 30 жовтня опубліковані в Офіційному віснику України.

Дистанційне навчання

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти.

Він звернув увагу на те, що наразі всі освітні заклади намагаються пристосуватися до умов пандемії.