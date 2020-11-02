Президент України Володимир Зеленський передав у комунальну власність, тобто на баланс ОТГ — 2 млн га землі з державної власності. Щоправда, раніше там було на 5 млн га більше. Повідомляє, що території вкрали. На жаль, земельні схеми стають зараз популярними, якщо є зв’язки та гроші.
Для реалізації однієї з них потрібен реєстратор, який оформлює на людину 2 га. Потім ця особа переоформлює все на іншу. Відбувається афера за лічені хвилини. За допомогу у такій схемі учасник отримує 500 грн.
Десятки ділянок у Яготинському районі задіяні саме у таких махінаціях. Землю переоформлюють на так званого Какуріна Андрія Олексійовича. Проте хто він такий не дають інформації навіть у Яготинській Райдерж адміністрації. Але ця схема лише одна з тисяч афер, які провернули за останні роки.
Подібні відбуваються по всій Україні. Страждають навіть історичні пам’ятки. Так обікрали частину території заповідника Хотівське городище, де раніше було поселення скіфів.
До того ж усі ці махінації відбуваються під час формальної дії мораторію на продаж землі. Аферисти зізнаються, що обійти його не так вже й складно.
Окрім того, тисячі гектарів в реєстрах взагалі не існує – нещодавно на обліку значилося лише 20% українських чорноземів.
Саме так 15 га земель Національної академії наук потрапили у приватні руки через те, що третини її територій не було у кадастрі.Читайте: Конституційний суд почав розгляд питання про ринок землі Тупицький пояснив, чому не задекларував землю в Криму На Миколаївщині у людей відбирають землі і переписують чиновникам Держгеокадастру
За даними НАБУ, землі Інституту виноградарства потрапили в руки наближених до екс-президента академії осіб та працівників СБУ. У самій Академії аграрних наук цю справу коментувати не захотіли.
Шахрайські схеми провертають навіть і з лісами. А потім їх використовують задля видобутку бурштину.
А люди, яким дійсно належать землі втрачають роки у судовій тяганині, щоб хоча б спробувати повернути своє.
Щоправда, голова Держгеокадастру зізнається, що усі вкрадені у держави землі можна повернути. Аби тільки була політична воля.
Також нещодавно Зеленський підписав указ про передання сільськогосподарських земель у комунальну власність.