Місцеві вибори 2020 у Борисполі – Федорчука посмертно обрали мером

На місцевих виборах у Борисполі чинного мера Анатолія Федорчука обрали головою ОТГ.

На сайті ЦВК Федорчук фігурує у списку Обрані на посаду міського голови у містах обласного значення.

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Федорчук мав перемогти на місцевих виборах в Борисполі та вчетверте зайняти крісло мера. Він набрав 33% підтримки від виборців.

У коментарі Фактам ICTV в Бориспільській ТВК розповіли, що Федорчук насправді набрав найбільшу кількість голосів. У зв’язку зі смертю кандидата у регіоні проведуть повторне голосування. Проте його оголосять після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

Щодо дат проведення повторного голосування у Борисполі тривають консультації ЦВК.

Смерть Федорчука

28 жовтня чиний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від коронавірусу.

До летального результату призвели ускладнення від хвороби. Його смерть підтвердили у Переяслівській лікарні.