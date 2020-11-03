Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман звернувся до чинного уряду і всіх представників центральної влади з вимогою полишити сумнівну практику розгортання польових шпиталів, натомість мобілізувати наявні ліжко-місця, зокрема за рахунок відомчих закладів, мобілізувати лікарів та максимально збільшити тестування.

Влада вже втратила контроль над захворюваністю, впевнений Гройсман, і скоро країну чекає катастрофа.

– Ви втратили контроль над ситуацією. На все про все є 7-10 днів, – сказав він в ефірі телеканалу Україна 24. – Треба не гратися в ідіотизм розгортання медичних комплексів. Україна має базу – 170 тис. – ліжковий фонд. Зараз він задіяний максимум на третину…Треба розгорнути ліжко-місця, мобілізувати лікарів військової медицини, відомчої медицини. Втричі збільшити тестування.

Як наголосив Гройсман, кошти у державі є – і дороги зараз можуть почекати, а от людям треба було дати можливість для одужання ще вчора.

Читайте: Чи зупинять громадський транспорт у разі посилення карантину в Україні

– Люди стоять в чергах (для отримання результатів тестування та консультації лікарів – Ред.), це створює загрозу для життя і здоров’я. Вимагаю від уряду швидких і серйозних дій, – сказав Гройсман.

Він також нагадав, що особисто сім місяців поспіль звертав увагу чиновників на наявні проблеми і давав пропозиції щодо вирішення.

– Я про це говорю щонайменше місяців сім – про те, що треба було зробити. На жаль, країна не готова до зростання кількості хворих, – наголосив Гройсман.

Мобільні госпіталі для хворих на Covid-19 у Києві

МОЗ планує через брак місць для хворих на коронавірус у лікарнях Києва розгорнути тимчасові госпіталі у районі Палацу спорту або Виставкового центру.

Для реалізації цих проектів необхідно 245 млн грн.

У тимчасових мобільних госпіталях можливо розмістити 500 додаткових ліжок. Для забезпечення їхньої роботи необхідно 1,2 тис. медиків.