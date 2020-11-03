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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня знецінилася: курс валют на 3 листопада

Станом на 3 листопада долар зміцнився, а гривня знецінилися. Згідно з інформацією НБУ, курс становить 28,5827 грн/$1, вчора він був 28,4507 грн/$1.

Євро також додало у вартості. 3 листопада Нацбанк встановив курс на рівні 33,2917 грн/€1, 2 числа він був 33,2475 грн/€1.

Польський злотий також здорожчав, а російський рубль трішки втратив свої позиції.

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Курс валют в Україні на 3 листопада 2020 року

  • $1 – 28,5827 грн;
  • €1 – 33,2917 грн;
  • 1 польський злотий – 7,2352 грн;
  • 10 російських рублів – 3,5542 грн.

Курс 3 листопада

Прогноз курсу долара до кінця року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким буде курс долара до кінця 2020 року.

За його словами, вартість іноземної валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.

Ціна долара в Україні цьогоріч не підніметься вище 29 грн.

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