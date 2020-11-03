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iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з’являться зовсім скоро: вже доступні попередні замовлення

Партнерський матеріал

13 жовтня Apple провели онлайн-трансляцію, на якій показали чотири смартфона нового покоління:

  • iPhone 12 (6,1 “);
  • iPhone 12 Pro (6,1 “);
  • iPhone 12 Pro Max (6,7 “);
  • iPhone 12 mini (5,4 “).

Цього разу Apple Event проводили віддалено. Однак компанія виробила wow-ефект, захопивши аудиторію нововведеннями і оновленим дизайном з прямими гранями.

iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з’являться зовсім скоро: вже доступні попередні замовлення

Ціни і дати старту продажів iPhone 12

Смартфони поділили на дві групи:

  1. iPhone 12 і iPhone 12 Pro: в США обидві моделі доступні з 23 жовтня. Поставки в Україну очікуються до кінця місяця: 30-31 жовтня. Попередні замовлення можна оформляти вже зараз.
  2. iPhone 12 mini і iPhone 12 Max можна попередньо замовити з 6 листопада, а повноцінні продажі почнуться 13 листопада.

Вартість iPhone 12:

  • 31 999 грн за 64 ГБ;
  • 33 999 грн за 128 ГБ;
  • 37 999 грн за 256 ГБ.

Версія з приставкою Pro:

  • 39 999 грн за 128 ГБ;
  • 43 999 грн за 256 ГБ;
  • 51 999 грн за 512 ГБ.

Скільки в Україні будуть коштувати iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max, поки не повідомлялося.

Читайте: Телефон розміром з шишку: реакція мережі на презентацію iPhone 12

Апаратна частина iPhone 12

Всі смартфони працюють на процесорі Apple A14 Bionic, який:

  • забезпечить 70% приріст продуктивності AI за рахунок подвоєної кількості ядер Neural Engine;
  • має на 17% вище частоту CPU (3100 проти 2660 МГц);
  • набирає на 20% більше балів в AnTuTu 8 (565K vs 472K);
  • створений по 5-нанометровому техпроцесу (A13 мав 7-нм архітектуру).

SoC A14 Bionic працює з ОЗУ LPDDR5, яка на 50% швидше попередника LPDDR4X.

Оновлений дисплей

Apple перейшли на OLED-матриці, повністю відмовившись від IPS. Всі смартфони отримають OLED-дисплей Super Retina XDR з щільністю пікселів 460 ppi і підтримкою Dolby Vision.

iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з’являться зовсім скоро: вже доступні попередні замовлення

iPhone 12 і iPhone 12 Pro, мають екрани з діагоналлю 6,1″ і дозволом 1170×2532. Підтримується колірний простір DCI-P3, технології HDR і True Tone. Відмінність прошивки – максимальна яскравість вище (790 ніт проти 622 ніт).

Дисплеї традиційно чудові. Бездоганні кольори, відмінна контрастність, миттєвий відгук – все це є.

Нововведення iPhone 12 і iPhone 12 Pro

Apple зробили колосальну роботу:

  1. MagSafe. У корпусі айфонів встановлений кільцевий магніт для фіксації чохлів та аксесуарів. Потужність MagSafe – 15 Вт (заповнює 50% заряду за 1 годину).
  2. Новий сканер LiDAR в iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. LiDAR необхідний для роботи AR, прискорює автофокусування в шість разів і покращує знімки в умовах слабкого освітлення.
  3. Захисне скло Ceramic Shield. За показниками міцності в чотири рази краще Corning Gorilla Glass 6.
  4. iPhone 12 пише відео в 4К HDR або Dolby Vision з частотою 60 к/с.
  5. Апгрейд оптичної та цифрової стабілізації, яка вносить до 5 000 коригувань положення сенсора за секунду.
  6. Підтримка формату ProRAW на iPhone 12 Pro і 12 Pro Max.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві та Борисполі затримали двох українців, які намагалися нелегально завезти нові iPhone 12 до України.

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