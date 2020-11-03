КСУ не виніс рішення щодо мовного закону

Велика палата Конституційного суду України 3 листопада розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову.

Однак вони, так і не винесли рішення, заявили у прес-службі КС.

Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.

Читайте: Розпуск КСУ є загрозою для територіальної цілісності України – Тупицький

Засідання 3 листопада розпочалось о 10.00 у закритому режимі. Подання до КСУ ще минулого літа відправив 51 народний депутат попереднього скликання.

Нардепи вважають – ухвалений закон про мову суперечить Конституції, а деякі його положення начебто утискають права російськомовних.

Верховна Рада ухвалила закон про українську мову у квітні 2019 року. Він передбачає обов’язкове використання української мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя.

Українською мовою повинні володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Скандал навколо КСУ

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину норм антикорупційного законодавства. Найбільший резонанс викликало скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №4288, яким пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювали відповідне рішення 27 жовтня, і почати процес відбору нових суддів.

Джерело: КСУ