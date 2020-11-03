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Факти / Україна

На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню

За останню добу бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

За даними штабу ООС, у районі населеного пункту Шуми російські окупанти застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

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Бойових втрат та поранень серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не було.

Також у штабі зазначили, що від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, обстрілів з боку бойовиків ще не зафіксовано.

Втрати серед військових

29 жовтня, у зоні проведення ООС на Донбасі, було зафіксовано низку обстрілів, внаслідок чого було поранено двох українських військових.

Вогонь відкрили з напряму Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї та використанням РПГ. У бою поранення отримав один військовий. Також поблизу Золотого-4 противник скинув гранату ВОГ-25 з БПЛА. Отримав легке поранення ще один український військовослужбовець. Однак обидва загинули від отриманих поранень.

Джерело: Штаб ООС

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