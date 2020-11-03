Окупанти двічі порушили тишу на Донбасі – поранено українського військового

Під час обстрілів на Донбасі один український військовий зазнав поранення середньої важкості. 3 листопада російські окупанти двічі порушили домовленості.

Поблизу населеного пункту Новолуганське найманці РФ тричі вистрілили з автоматичного станкового гранатомета. Також обстріли здійснювали з протитанкового гранатомета біля селища Водяне.

Під час першої атаки постраждав український боєць, він отримав осколкове поранення. Його госпіталізували до лікарні та надали медичну допомогу.

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Крім того, сапери уздовж лінії розмежування розмінували понад чотири га території та вилучили 56 вибухонебезпечних предметів.

Загострення ситуації на Донбасі

30 жовтня внаслідок обстрілів на Донбасі загинуло двоє українських бійців. Через це відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Сторони домовилися про продовження перемир’я.