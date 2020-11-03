Підприємства будуть штрафувати за відвідувачів без масок – сума

Підприємства, які пропускають людей у приміщення чи транспорт без захисних масок, будуть карати штрафами. За порушення правил передбачено грошове стягнення від 3,4 тис. до 5,1 тис.

3 листопада Верховна Рада підтримала внесення змін до закону №3890 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню Covid-19.

Суб’єкти господарювання не повинні впускати у громадські будівлі чи транспорт громадян без засобів захисту, які закривають рот і ніс.

До підприємств, установ чи організацій, які не дотримуються закону, будуть застосовуватися штрафні санкції. Розмір – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 3,4 тис. до 5,1 тис.).

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Штрафи за відсутність маски

В Україні хочуть дозволити поліцейським штрафувати людей без масок на місці. Відповідний законопроект Верховна Рада може ухвалити уже цього тижня.

Сума грошового стягнення становитиме від 170 до 255 грн.