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Факти / Україна / Політика

Після рішення КСУ: ВАКС закрив першу справу про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування.

Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації.

– Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, – йдеться в рішенні.

У суді нагадали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

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27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність перезавантаження системи. Це рішення він закликав підтримати нардепів.

Джерело: ВАКС 

Фото: ВАКС 

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