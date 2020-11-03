В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей, від початку пандемії вже 411 093.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 168 868 пацієнтам, за добу – 5 100 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу їхня кількість збільшилась ще на 157 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. — 11 096 (+307)

Волинська обл. — 14 234 (+251)

Дніпропетровська обл. — 15 729 (+318)

Донецька обл. — 11 731 (+496)

Житомирська обл. — 15 833 (+470)

Закарпатська обл. — 15 187 (+276)

Запорізька обл. — 10 797 (+427)

Івано-Франківська обл. — 21 596 (+427)

Кіровоградська обл. — 2 677 (+21)

Київ — 39 534 (+789)

Київська обл. — 17 535 (+360)

Львівська обл. — 31 134 (+434)

Луганська обл. — 3 881 (+121)

Миколаївська обл. — 8 736 (+241)

Одеська обл. — 25 785 (+460)

Полтавська обл. — 10 190 (+338)

Рівненська обл. — 19 998 (+425)

Сумська обл. — 12 409 (+338)

Тернопільська обл. — 21 186 (+223)

Харківська обл. — 387 09 (+712)

Херсонська обл. — 4 424 (+154)

Хмельницька обл. — 16 928 (+506)

Чернівецька обл. — 22 881 (+396)

Черкаська обл. — 9 670 (+248)

Чернігівська обл. — 9 213 (+161)

Коронавірус 2 листопада

Для порівняння, 2 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 6 754 людини. Загальна кількість інфікованих перевищила 400 тис. і становила 402 194.

Від Covid-19 2 листопада померли 69 людей, одужали за добу 2 327 пацієнтів.

Найбільше випадків виявили у Харківській області (817), Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418) областях.