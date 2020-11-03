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Факти / Україна / Суспільство

Показник тримається на високому рівні: в Україні 8 899 нових випадків Covid-19

В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей, від початку пандемії вже 411 093.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 168 868 пацієнтам, за добу – 5 100 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу їхня кількість збільшилась ще на 157 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. — 11 096 (+307)
  • Волинська обл. — 14 234 (+251)
  • Дніпропетровська обл. — 15 729 (+318)
  • Донецька обл. — 11 731 (+496)
  • Житомирська обл. — 15 833 (+470)
  • Закарпатська обл. — 15 187 (+276)
  • Запорізька обл. — 10 797 (+427)
  • Івано-Франківська обл. — 21 596 (+427)
  • Кіровоградська обл. — 2 677 (+21)
  • Київ — 39 534 (+789)
  • Київська обл. — 17 535 (+360)
  • Львівська обл. — 31 134 (+434)
  • Луганська обл. — 3 881 (+121)
  • Миколаївська обл. — 8 736 (+241)
  • Одеська обл. — 25 785 (+460)
  • Полтавська обл. — 10 190 (+338)
  • Рівненська обл. — 19 998 (+425)
  • Сумська обл. — 12 409 (+338)
  • Тернопільська обл. — 21 186 (+223)
  • Харківська обл. — 387 09 (+712)
  • Херсонська обл. — 4 424 (+154)
  • Хмельницька обл. — 16 928 (+506)
  • Чернівецька обл. — 22 881 (+396)
  • Черкаська обл. — 9 670 (+248)
  • Чернігівська обл. — 9 213 (+161)

коронавірус в Україні 3 листопада

Коронавірус 2 листопада

Для порівняння, 2 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 6 754 людини. Загальна кількість інфікованих перевищила 400 тис. і становила 402 194.

Від Covid-19 2 листопада померли 69 людей, одужали за добу 2 327 пацієнтів.

Найбільше випадків виявили у Харківській області (817), Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418) областях.

Фото: Dreamstime

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