В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей, від початку пандемії вже 411 093.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 168 868 пацієнтам, за добу – 5 100 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу їхня кількість збільшилась ще на 157 хворих.
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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. — 11 096 (+307)
- Волинська обл. — 14 234 (+251)
- Дніпропетровська обл. — 15 729 (+318)
- Донецька обл. — 11 731 (+496)
- Житомирська обл. — 15 833 (+470)
- Закарпатська обл. — 15 187 (+276)
- Запорізька обл. — 10 797 (+427)
- Івано-Франківська обл. — 21 596 (+427)
- Кіровоградська обл. — 2 677 (+21)
- Київ — 39 534 (+789)
- Київська обл. — 17 535 (+360)
- Львівська обл. — 31 134 (+434)
- Луганська обл. — 3 881 (+121)
- Миколаївська обл. — 8 736 (+241)
- Одеська обл. — 25 785 (+460)
- Полтавська обл. — 10 190 (+338)
- Рівненська обл. — 19 998 (+425)
- Сумська обл. — 12 409 (+338)
- Тернопільська обл. — 21 186 (+223)
- Харківська обл. — 387 09 (+712)
- Херсонська обл. — 4 424 (+154)
- Хмельницька обл. — 16 928 (+506)
- Чернівецька обл. — 22 881 (+396)
- Черкаська обл. — 9 670 (+248)
- Чернігівська обл. — 9 213 (+161)
Коронавірус 2 листопада
Для порівняння, 2 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 6 754 людини. Загальна кількість інфікованих перевищила 400 тис. і становила 402 194.
Від Covid-19 2 листопада померли 69 людей, одужали за добу 2 327 пацієнтів.
Найбільше випадків виявили у Харківській області (817), Києві (507), а також у Львівській (464) та Чернівецькій (418) областях.