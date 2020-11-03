Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні уряд найближчим часом переглядатиме питання про терміни і формат дії обмежувальних заходів.

Так головний санітарний лікар країни прокоментував питання про можливість запровадження в Україні комендантської години і карантину вихідного дня в ефірі одного з українських телеканалів.

– Карантин у нас з березня, він триває до грудня 2020 року, до 31 грудня. Це встановлено постановою Кабінету міністрів. Але ми працюємо і живемо у рамках адаптивного карантину, і він буде продовжений з наступного понеділка, – уточнив Віктор Ляшко.

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За його словами, нині розглядається питання про те, як реагувати на збільшення кількості нових хворих на коронавірус.

– Питання розглядається, як працювати і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для того, щоб стабілізувати ситуацію, – додав Віктор Ляшко.

Штрафи за порушення карантину

В Україні штрафуватимуть підприємства, які пропускають людей без масок до приміщень або транспорту.

За це каратимуть штрафами від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн.

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Джерело: Україна 24