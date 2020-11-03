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Факти / Україна / Суспільство

Пройдуть дощі: погода в Україні 3 листопада

3 листопада в Україні пройдуть дощі, лише у центрі і на півдні країни сонце і тепло потішать місцевих мешканців.

На заході у цей день очікуються опади, температура вдень – від 9 до 12°.

У північних областях – мінлива хмарність, стовпчики термометра вдень піднімуться до 12°. Однак у Волинській та Рівненській області буде волого. Попри це, повітря прогріється до 14°.

Читайте: Прогноз погоди на осінь і зиму

На сході також дощі, температура вдень – від 10 до 12°.

У центральних регіонах буде переважно сонячно, повітря прогріється до 12°.

Мешканців південних регіонів також потішить сонце, температура у цей день буде від 10 до 12°.

Погода 3 листопада

Прогноз погоди в Україні на осінь і зиму

Попри дощовий початок листопада, синоптики прогнозують, що кінець осені в Україні буде відносно теплим і без значних опадів.

Затримається тепла погода і у перший зимовий місяць.

Детальніший прогноз погоди на осінь і зиму 2020 читайте на сайті Факти ICTV.

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