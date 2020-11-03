Верховна рада схвалила законопроект №3040а про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.

Цим самим нардепи розблокували можливість запозичувати додаткові 556,6 млн грн на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з Covid-19.

Документ підтримали 296 народних депутатів.

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Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і страхування нардеп Михайло Радуцький заявив, що документ розблокує можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту Покращення охорони здоров’я на службі у людей.

Радуцький зазначив, що зазначені кошти планують витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів в рамках боротьби з Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей. Від початку пандемії вже відомо про 411 093 інфікованих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу кількість летальних випадків збільшилася ще на 157.