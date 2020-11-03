Народні депутати погодили зміни до держбюджету, у частині підтримки безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з наслідками поширення коронавірусу.

За законопроект №3692 проголосувало 295 народних обранців на засіданні 3 листопада.

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Законопроект має на меті створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць. Депутати пропонують заохотити роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

Також планується компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску за працевлаштування окремих категорій безробітних, у тому числі на новостворені робочі місця.

Верховна Рада

3 листопада на засіданні Верховна Рада у першому читанні розглядатимуться зміни до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Також нардепи планують ухвалити зміни до закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.