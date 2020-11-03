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Факти / Україна / Політика

Розпуск КСУ є загрозою для територіальної цілісності України – Тупицький

Розпуск Конституційного суду України може привести до порушення територіальної цілісності України.

Про це заявив голова Конституційного суду Олександр Тупицький на брифінгу 3 листопада.

Якщо в один момент КС буде недієздатним і не буде кому виконувати його обов’язки, то у країні це може привести до порушення територіальної цілісності України.

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– У чому це проявляється? Появляється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно.

Тоді виникають правові підстави для вирішення ситуації, інакше це буде кровопролиття. З цим жартувати не можна, – заявив він.

Хто нині працює у КСУ

Конституційний Суд України – найвища судова інстанція у країні. Складається КСУ з 18 суддів. По шість представників призначають президент, парламент та з’їзд суддів на дев’ять років. На рік їх утримання коштує понад 300 млн грн. Лише зарплата кожного з 18-ти – близько 200 тис. грн.

Нині три місця в КСУ вакантні. Квота не заповнена двома суддями від парламенту і одним від з’їзду.

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