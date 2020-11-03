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Факти / Україна / Політика

Слуга народу завела в районні та обласні ради більше депутатів, ніж інші політсили

Слуга народу отримала найкращий результат серед всеукраїнських партій, які брали участь у місцевих виборах. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За результатами паралельного підрахунку голосів, партія Слуга народу лідирує за кількістю отриманих мандатів депутатів рад усіх рівнів. Зокрема:

  • на виборах депутатів обласних рад Слуга народу отримала 18%;
  • на виборах до райрад — 17%;
  • кандидати від Слуги народу очолили близько 220 громад;
  • на виборах депутатів міських рад — 17%.

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Провідні позиції у партії й у сільських та селищних радах в цілому у країні.

Слуга народу завела в районні та обласні ради більше депутатів, ніж інші політсили

– Слуга народу — молода партія, яка раніше не була представлена в місцевих органах влади. Тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні. Ці місцеві вибори продемонстрували, що для українців на заході та на сході, на півночі й півдні країни найважливіше — це добробут свого краю та створення комфортних умов життя, а не політичні маніпуляції та штучне протиставлення, — наголосив Олександр Корнієнко.

Нагадуємо, що також відбулися довибори до Верховної Ради у 208 окрузі в Чернігівській області. Кандидат від партії Слуга народу Анатолій Гунько переміг свого конкурента Олега Ляшка.

Раніше ми писали, що Слуга народу хоче закріпити всеукраїнське опитування на постійні основі.

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