Високий показник добового приросту інфікованих коронавірусом у Харківській області пов’язаний з тим, що останнім часом обласний центр передав частину накопичених відібраних зразків на дослідження приватним лабораторіям.

Тому ці показники не є даними щодо приросту хворих за один день.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух зазначив, що це не є приводом до послаблення обмежень.

– Заспокоюватись не раджу, бо динаміка, яку демонструє і Європа, і інші області України, також має місце і в Харкові. Кількість захворювань зростає, це ми бачимо за заповнюваністю ліжок. Вони продовжують залишатися в критичній кількості, – додав він.

За словами Пастуха, в середині минулого тижня в обласному лабцентрі накопичилися понад 9 тис. зразків і дослідження проводили із значними затримками.

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Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей. Від початку пандемії вже відомо про 411 093 інфікованих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу кількість летальних випадків збільшилася ще на 157.