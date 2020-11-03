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Факти / Україна / Суспільство

Теракт у Відні: стала відома особистість вбитого стрільця

Вбитий під час стрілянини у Відні терорист мав 20 років та албанське походження.

Вбитий чоловік – Куртін С., який народився і виріс у столиці Австрії, повідомив головний редактор газети Falter Флоріан Кленк у своєму Twitter.

Батьки нападника родом з Північної Македонії, вони не брали участь в ісламських об’єднаннях. Сам терорист був відомий австрійській розвідці і входив в число 90 ісламістів, які планували поїхати воювати в Сирії у липні 2020 року, однак поїздка зірвалася.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на главу МВС Карла Нехаммера повідомляють, що число жертв теракту в Відні зросла до чотирьох: загинули двоє чоловіків і дві жінки. Число постраждалих також зросло до 17 осіб.

Теракт у Відні

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

В Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні. Федеральний канцлер Себастіан Курц повідомив, що в результаті стрілянини 14 людей отримали поранення.

Джерело: Florian Klenk 

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