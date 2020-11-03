Теракт у Відні: стала відома особистість вбитого стрільця

Вбитий під час стрілянини у Відні терорист мав 20 років та албанське походження.

Вбитий чоловік – Куртін С., який народився і виріс у столиці Австрії, повідомив головний редактор газети Falter Флоріан Кленк у своєму Twitter.

Батьки нападника родом з Північної Македонії, вони не брали участь в ісламських об’єднаннях. Сам терорист був відомий австрійській розвідці і входив в число 90 ісламістів, які планували поїхати воювати в Сирії у липні 2020 року, однак поїздка зірвалася.

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1/2 Ich habe nun ein paar Details zum Terroristen recherchiert. Er heisst Kurtin S., geboren 2000, wurde 20 Jahre alt und ist in Wien geboren und aufgewachsen und hat albanische Wurzeln. Seine Eltern stammen aus Nordmazedonien und sind in Sachen Islamismus unauffällig. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

Місцеві ЗМІ з посиланням на главу МВС Карла Нехаммера повідомляють, що число жертв теракту в Відні зросла до чотирьох: загинули двоє чоловіків і дві жінки. Число постраждалих також зросло до 17 осіб.

Теракт у Відні

Стрілянина у центрі Відня сталася увечері 2 листопада близько 21.30 за київським часом. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

В Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні. Федеральний канцлер Себастіан Курц повідомив, що в результаті стрілянини 14 людей отримали поранення.

Джерело: Florian Klenk