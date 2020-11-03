Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що Будапештський меморандум є політичною декларацією, тому отримати реальні гарантії для України за цим документом нині практично неможливо.

– Будапештський меморандум – це політична декларація і не більше, це не міжнародний договір. Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам’ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії на сьогодні просто неможливо, – сказала посол.

Окрім того, вона наголосила, що на сьогодні ФРН, США, Велика Британія, Канада докладають зусиль щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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За словами Анки Фельдзуген, вони ведуть переговори з партнерами у мінському форматі та форматі нормандської четвірки. Наразі більш важливим є питання щодо розширення саме нормандського формату, щоб інші країни підтримали і зусилля Німеччини, і саму Україну.

– Нормандський формат непогано працює, і мати більше коло учасників – це більше координувати позиції. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде сім чи вісім учасників – це ще гірше. Як нам здається, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і тому потрібно з ними постійно говорити, – сказала дипломат.

Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський сказав, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти Україні створити значно міцніші переговорні позиції щодо Донецька, Луганська і Криму.

В Офісі президента зазначили, що Будапештський меморандум передбачав, що Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу, отримує гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів. Тому це питання було винесене на всенародне опитування Зеленського на місцевих виборах 2020.