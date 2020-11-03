PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні почали діагностувати коронавірус вітчизняними тестами

1 млрд грн виділено на закупівлю тест-систем на виявлення коронавірусу, які розробили в Україні.

Про це у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте: Найважче попереду: Степанов про другу хвилю Covid-19

– Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антиген до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні, – зазначив Степанов.

Він також додав, що Кабмін виділив понад 1,2 млрд грн на тестування. З цієї суми 1 млрд грн спрямують на закупівлю тестів, що дозволить проводити ще 1 млн досліджень на місяць.

Ініціатива МОЗ

Міністерство охорони здоров’я хоче дозволить сімейним лікарям відбирати матеріал для тестування пацієнтів на Covid-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Сама лише наявність симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції не є підставою для проведення ПЛР-тесту.

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх