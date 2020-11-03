В Україні почали діагностувати коронавірус вітчизняними тестами

1 млрд грн виділено на закупівлю тест-систем на виявлення коронавірусу, які розробили в Україні.

Про це у Верховній раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антиген до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні, – зазначив Степанов.

Він також додав, що Кабмін виділив понад 1,2 млрд грн на тестування. З цієї суми 1 млрд грн спрямують на закупівлю тестів, що дозволить проводити ще 1 млн досліджень на місяць.

Ініціатива МОЗ

Міністерство охорони здоров’я хоче дозволить сімейним лікарям відбирати матеріал для тестування пацієнтів на Covid-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Сама лише наявність симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції не є підставою для проведення ПЛР-тесту.