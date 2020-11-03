На виборах мера Сум буде другий тур, до якого пройшли чинний очільник міста Олександр Лисенко та кандидат від Євросолідарності Вадим Акпєров.

За даними Центральної виборчої комісії, за Лисенка проголосували 28 877 виборців, або 44,2%.

За його конкурента – 9 609 виборців (14,71%).

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Водночас дату другого туру ще не призначено.

Другий тур місцевих виборів 2020

У ЦВК кажуть, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні – через можливе оскарження результатів.

Згідно з Виборчим кодексом, у містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів у мери не набрав більш як 50% голосів, другий тур має пройти упродовж трьох тижнів.

У разі оскарження результатів другий тур відкладеться ще на тиждень.