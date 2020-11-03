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Факти / Україна / Політика

Законопроект Разумкова про е-декларування включили до порядку денного

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект спікера ВР Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Водночас аналогічний проект закону президента залишили без уваги.

Дмитро Разумков пропонує повністю відновити дію положень закону про запобігання корупції та Кримінального кодексу, скасованих Конституційним судом.

Читайте: Ситуація з КСУ: що не так із законопроектом Зеленського і які правові шляхи вирішення

Секретар комітету Володимир Кабаченко назвав законопроект спікера найбільш компромісним та рекомендував його ухвалити. Водночас проект закону президента він називає неконституційним.

Комітет включив законопроект №4304 до порядку денного та рекомендував ухвалити його за основу та в цілому, тобто одразу як закон.

Які статті скасував КСУ

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину норм антикорупційного законодавства. Найбільший резонанс викликало скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Через це Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників та суддів.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №4288, яким  пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювали відповідне рішення 27 жовтня, і почати процес відбору нових суддів.

Джерело: Чесно

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