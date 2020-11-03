4 листопада відбудеться чергове засідання Верховної Ради. На ньому народні обранці розглядатимуть низку важливих законопроектів.

Зокрема депутати розглядатимуть внесення змін до Державного бюджету України 2020.

У першому читанні парламентарі голосуватимуть за зміни закону Про судоустрій і статус суддів.

Також у першому читанні буде два законопроекти про зміни у Кримінальному кодексі України.

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У другому читання депутати розглянуть президентський законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій.

На порядок денний виноситься три президентських законопроекти щодо ратифікації, зокрема про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах.

З 16.00 розпочнеться робота у комітетах та групах.

Верховна Рада – порядок денний

На минулому засіданні Верховна Рада підтримала проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові у другому читанні.

За законопроект №2450 проголосували 259 народних депутатів.