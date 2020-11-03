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Факти / Україна / Суспільство

Звіт Степанова у Раді та прогноз ВООЗ: карантин в Україні та світі 3 листопада

Коронавірус продовжує ширитись світом. Станом на 3 листопада 2020 року на планеті виявлено майже 47 млн випадків Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей, від початку пандемії вже 411 093.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (789); Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

коронавірус в Україні 3 листопада

Народні депутати погодили зміни до держбюджету, у частині підтримки безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з наслідками поширення коронавірусу.

Звіт Степанова

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що 1 млрд грн виділено на закупівлю тест-систем на виявлення коронавірусу, які розробили в Україні.

Також Міністерство охорони здоров’я хоче дозволить сімейним лікарям відбирати матеріал для тестування пацієнтів на Covid-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Нині в Україні є майже 52 тис. ліжко-місць, з яких більше 18 тис. обладнані подачею кисню. Влада працює над створенням додаткових ліжко-місць, однак коронавірус поширюється швидше.

Карантин в Італії

Уряд Італії посилює карантинні обмеження по всій країні. Це пов’язано з різким поширенням коронавірусу серед населення. Влада обмежила пересування між регіонами. Громадський транспорт заповнюватиметься на 50%.

Прогноз ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині у світі починається критичний етап поширення Covid-19. Вакцин та ліків проти коронавірусу замало, аби всі змогли перемогти хворобу.

Необхідно забезпечити медикаментами всі найбільш вразливі категорії людей, аби боротьба  була ефективною.

 

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