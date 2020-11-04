11 суддів Конституційного суду України, які голосували за скандальне рішення, повинні добровільно подати заяви про відставку.

Про це заявив під стінами КСУ голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, який разом з іншими нардепами прийшов до суду, щоб передати відповідну заяву, підписану 226 народними обранцями.

– Це заява спрямована на те, щоб закликати суддів, 11 суддів. Не всіх, я підкреслюю. Є судді, які не голосували за рішення щодо скасування дуже важливої антикорупційної реформи, зокрема, електронного декларування. Закликаємо їх скласти свої повноваження добровільно, – наголосив він.

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За його словами, якщо судді не складуть повноваження, для їх усунення є цілий ряд законодавчих ініціатив.

У секретаріаті Конституційного Суду України заяву депутатів вже зареєстровано та взято до розгляду.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня судді КСУ визнали неконституційною статтю про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Через це НАЗК закрило доступ до електронних декларацій чиновників і суддів.

Президент Володимир Зеленський у відповідь вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення. Детальніше про рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24, КСУ