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Факти / Україна / Суспільство

9 524 випадки за добу – в Україні новий антирекорд добового приросту Covid-19

В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людини, від початку пандемії вже 420 617.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина, за добу їхня кількість збільшилась ще на 199 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. — 11 363 (+267)
  • Волинська обл. — 14 544 (+310)
  • Дніпропетровська обл. — 16 169 (+440)
  • Донецька обл. — 12 367 (+636)
  • Житомирська обл. — 16 200 (+367)
  • Закарпатська обл. — 15 470 (+283)
  • Запорізька обл. — 11 227 (+430)
  • Івано-Франківська обл. — 22 047 (+451)
  • Кіровоградська обл. — 2 730 (+53)
  • Київ — 40 390 (+856)
  • Київська обл. — 17 918 (+383)
  • Львівська обл. — 31 639 (+505)
  • Луганська обл. — 3 988 (+107)
  • Миколаївська обл. — 9 027 (+291)
  • Одеська обл. — 26 332 (+547)
  • Полтавська обл. — 10 617 (+427)
  • Рівненська обл. — 20 300 (+302)
  • Сумська обл. — 12 776 (+367)
  • Тернопільська обл. — 21 332 (+146)
  • Харківська обл. — 39 559 (+850)
  • Херсонська обл. — 4 622 (+198)
  • Хмельницька обл. — 17 439 (+511)
  • Черкаська обл. — 9 898 (+228)
  • Чернівецька обл. — 23 296 (+415)
  • Чернігівська обл. — 9 367 (+154)

коронавірус україні 4 листопада

Коронавірус 3 листопада

Станом на 3 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 8 899 людей, що також було антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 411 093.

Найбільше випадків виявили у Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

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