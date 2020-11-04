В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людини, від початку пандемії вже 420 617.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина, за добу їхня кількість збільшилась ще на 199 хворих.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. — 11 363 (+267)

Волинська обл. — 14 544 (+310)

Дніпропетровська обл. — 16 169 (+440)

Донецька обл. — 12 367 (+636)

Житомирська обл. — 16 200 (+367)

Закарпатська обл. — 15 470 (+283)

Запорізька обл. — 11 227 (+430)

Івано-Франківська обл. — 22 047 (+451)

Кіровоградська обл. — 2 730 (+53)

Київ — 40 390 (+856)

Київська обл. — 17 918 (+383)

Львівська обл. — 31 639 (+505)

Луганська обл. — 3 988 (+107)

Миколаївська обл. — 9 027 (+291)

Одеська обл. — 26 332 (+547)

Полтавська обл. — 10 617 (+427)

Рівненська обл. — 20 300 (+302)

Сумська обл. — 12 776 (+367)

Тернопільська обл. — 21 332 (+146)

Харківська обл. — 39 559 (+850)

Херсонська обл. — 4 622 (+198)

Хмельницька обл. — 17 439 (+511)

Черкаська обл. — 9 898 (+228)

Чернівецька обл. — 23 296 (+415)

Чернігівська обл. — 9 367 (+154)

Коронавірус 3 листопада

Станом на 3 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 8 899 людей, що також було антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 411 093.

Найбільше випадків виявили у Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.