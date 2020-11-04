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Факти / Україна / Суспільство

Чи запровадять в Україні додаткову зону карантину: у МОЗ озвучили позицію

Нині в Україні не планують запроваджувати нові зони карантину. Зонування країни залишиться таким, яким воно є сьогодні, – поділ на червону, помаранчеву, жовту та зелену території.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Наразі додаткова зона, додатковий рівень епідемічної небезпеки, не передбачається, – зазначив Віктор Ляшко.

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За його словами, згідно з правилами, щотижня комісія ТЕБ і НС та органи місцевого самоврядування обирають обмеження, які діятимуть на цій території, із затвердженого Кабміном переліку.

Карантин в Україні

Дію обмежувальних заходів в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року.

Поки в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає зонування території та посилення чи послаблення заходів в окремих населених пунктах залежно від епідситуації.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо НВ

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