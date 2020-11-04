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Факти / Lifestyle

День залізничника в Україні: привітання у листівках

Щороку 4 листопада українці святкують День залізничника. Це свято не є державним вихідним, але для працівників залізничного транспорту воно є професійним. Привітання з Днем ​​залізничника у листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята

День залізничника було засновано 25 червня 1896 року, ще у Російській імперії, на честь імператора Миколи I. Вважається, що саме він розпочав будівництво залізниць. З 1917 року про це свято забули на двадцять років, поки керівник КПРС та диктатор Йосип Сталін не відновив його та не призначив на 30 липня.

Читайте: Свята в листопаді в Україні 2020

День залізничника в Україні був заснований у 1993 році за ініціативи Державної адміністрації залізничного транспорту України – відзначався у першу неділю серпня. А от у 2000 році святкування було перенесено на 4 листопада, так залишається й донині.

Чому 4 листопада?

У 1861 році, 4 листопада, прибув перший поїзд на територію України. Його маршрут Відень – Перемишль – Львів. Отже, офіційно ця дата вважається початком історії залізниць у нашій державі.

Листівки з Днем ​​залізничника:

Листівки з Днем залізничника

Листівки з Днем залізничника

Листівки з Днем залізничника

Листівки з Днем залізничника

Привітання з Днем залізничника

Церковні свята – календар 2020

Окрім професійних свят 2020 рік багатий на церковні свята. До Нового року залишилось ще два місяці. Найвідоміші із християнських свят у листопаді та грудні – Введення в храм Пресвятої Богородиці, День святого Андрія Первозванного та День святого Миколая.

Фото: Dreamstime

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