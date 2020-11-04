Засідання Верховної Ради 5 листопада почнеться о 10.00. На ньому парламентарії розглянуть низку важливих законопроектів.

Зокрема парламентарі розглядатимуть проект закону Про державний бюджет України на 2021 рік.

Також депутати голосуватимуть за внесення змін до закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Читайте: Список депутатів Верховної ради 9 скликання

Парламентарі розглядатимуть зміни до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Порядок денний

3 листопада Рада ухвалила зміни до держбюджету, у частині підтримки безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з наслідками поширення коронавірусу.

Законопроект має на меті створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць. Депутати пропонують заохотити роботодавців, які зберігають чинні та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.