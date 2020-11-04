Діти померлих від Covid-19 медиків зможуть навчатися безкоштовно

Діти медичних працівників, які померли внаслідок ускладнень від Covid-19, зможуть навчатися в університетах за кошти держави.
Президент України Володимир Зеленський дав доручення підготувати відповідний законопроект. Згідно нього, держава фінансуватиме навчання таких абітурієнтів у вищих навчальних закладах.
Вони матимуть такі ж пільги, як діти, чиї батьки загинули під час війни на Донбасі.
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– Лікарі рятують життя людей, як і військові на фронті, інколи навіть ціною власного життя. У них залишаються діти, яким потрібна підтримка.
Тому держава допомагатиме дітям медиків, які померли внаслідок коронавірусу, – заявив Андрій Єрмак, голова Офісу президента.
Збільшення зарплат для українських медиків
Медичні працівники в Україні отримають підвищення заробітної плати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наступного року лікарі отримуватимуть мінімум 20-25 тис. грн.
Виплати для медичних сестер зростуть до 15 тис. грн.