Діти померлих від Covid-19 медиків зможуть навчатися безкоштовно

Діти медичних працівників, які померли внаслідок ускладнень від Covid-19, зможуть навчатися в університетах за кошти держави.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення підготувати відповідний законопроект. Згідно нього, держава фінансуватиме навчання таких абітурієнтів у вищих навчальних закладах.

Вони матимуть такі ж пільги, як діти, чиї батьки загинули під час війни на Донбасі.

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– Лікарі рятують життя людей, як і військові на фронті, інколи навіть ціною власного життя. У них залишаються діти, яким потрібна підтримка. Тому держава допомагатиме дітям медиків, які померли внаслідок коронавірусу, – заявив Андрій Єрмак, голова Офісу президента.

Збільшення зарплат для українських медиків

Медичні працівники в Україні отримають підвищення заробітної плати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наступного року лікарі отримуватимуть мінімум 20-25 тис. грн.

Виплати для медичних сестер зростуть до 15 тис. грн.