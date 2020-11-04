Курс валют НБУ на 4 листопада 2020 на Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара і євро до гривні.
На середу, 4 листопада, НБУ встановив курс 28,6 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 4 листопада, зафіксувалося на 33,48 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 04.11:
- $1 – 28,6 грн;
- €1 – 33,48 грн;
- 1 польський злотий – 7,33 грн;
- 10 російських рублів – 3,60 грн.
Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени
Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.
Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.
Водночас дещо інша ситуація на готівковому ринку: в кінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.