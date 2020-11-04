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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро зміцнюються: курс валют на 4 листопада

Національний банк України підвищив офіційний курс долара і євро до гривні.

На середу, 4 листопада, НБУ встановив курс 28,6 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 4 листопада, зафіксувалося на 33,48 грн/1€.

Читайте: Ситуація напружена: скільки коштуватиме долар у листопаді

Курс валют в Україні від НБУ на 04.11:

  • $1 – 28,6 грн;
  • €1 – 33,48 грн;
  • 1 польський злотий – 7,33 грн;
  • 10 російських рублів – 3,60 грн.

Курс валют НБУ на 4 листопада 2020 на Україні

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.

Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.

Водночас дещо інша ситуація на готівковому ринку: в кінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.

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