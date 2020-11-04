Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 4 листопада.

До цього Віталій Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

Читайте: Коронавірус у Києві: за добу виявили рекордні 856 нових випадків Covid-19 (Оновлюється)

– Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре, – сказав Кличко.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 4 листопада на коронавірус захворіли ще 9 524 людини, від початку пандемії вже 420 617.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 176 404 пацієнтам, за добу – 7 536 хворим.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 7 731 людина.